Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, la Norvegia guida la transizione europea. Vendite record a gennaio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

locomotiva d’Europa nellaverso la mobilità elettrica. Nel2025 levendute nel paese scandinavo hanno raggiunto il 96% sul totale dell’immatricolato. Un risultato che la incorona leader mondiale dei veicoli a zero emissioni.Il traguardo tagliato da Oslo è il frutto di anni di politiche mirate e di incentivi strutturati per favorire l’adozione di veicoli elettrici. In questo Paese di poco più di 5 milioni di abitanti, il Governo, per favorire il ricambio del parco con veicoli a zero emissioni ha messo in campo: esenzioni fiscali (le EV godono dell’assenza di IVA e di una tassazione agevolata), sconti su pedaggi e parcheggi (molte municipalità offrono agevolazioni ai proprietari di) nonché infrastrutture avanzate (lavanta una delle reti di ricarica più capillari e potenti al mondo).