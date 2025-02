Anteprima24.it - Auteri a rischio esonero: in giornata la decisione sul futuro del tecnico del Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoI tre punti rimediati nelle ultime quattro gare con il successo che manca dal 5 gennaio hanno fatto scendere al minimo storico l’indice di gradimento per mister. La società, dopo lo 0-0 casalingo contro il Monopoli, starebbe addirittura valutando l’del trainer siciliano, complice un evidente calo dei giallorossi che l’8 dicembre, dopo il blitz a Trapani, erano in vetta alla classifica a +5 sulla seconda. Il possibile sostituto potrebbe essere Michele Pazienza, ancora sotto contratto con l’Avellino, squadra con la quale ha iniziato questa stagione prima di essere esonerato il 22 settembre con l’approdo di Biancolino sulla panchina della compagine biancoverde. Nel pomeriggio sarebbe in programma un incontro tra Vigorito e Carli per decidere se proseguire o meno il rapporto con mister