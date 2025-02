Liberoquotidiano.it - Australia, devastanti inondazioni nel nordest del Paese

Forti piogge hanno continuato a colpire le zone nordorientali dello statono del Queensland, causando alcune, costringendo i residenti a evacuare e lasciando migliaia di persone senza elettricità. Una donna è morta domenica 2 febbraio dopo che la barca dei servizi di emergenza statali su cui si trovava si è ribaltata nella città settentrionale di Ingham. Sono stati emessi avvisi di emergenza per diverse aree dentro e intorno a Townsville, con le acque alluvionali in aumento negli ultimi tre giorni. Il premier dello stato del Queensland David Crisafulli ha riferito che sono probabili altre piogge efino a mercoledì. Le autorità hanno affermato di aver condotto 11 salvataggi in acque rapide e centinaia di residenti sono stati evacuati nei centri di accoglienza.