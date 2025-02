Milanotoday.it - Australia day!

Padiglione di Baggio, via Pistoia 10, Milano sabato 25 gennaio 2025, ore 16DAY! Letture e attività in inglese per bambini e famiglie consigliato dai 4 anni in su Sabato 25/01/2025 dalle 16.00 alle 17.30 venite a festeggiare al padiglione il giorno della festa nazionale dell’