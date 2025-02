Ilfattoquotidiano.it - Aumentano i soldi per le scuole paritarie: nel 2024 investita la cifra record di 750 milioni

Il governo Meloni stanzia 750per leed è subito polemica. La, la più alta degli ultimi anni, è stata annunciata in pompa magna dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che ha firmato due decreti con un incremento rispetto all’anno scorso anno di cinquantadi euro. Le risorse sono così ripartite: oltre cinquecentodi euro sono destinati a tutte le; 163e 400mila euro per il sostegno agli studenti con disabilità, con un aumento di cinquantadi euro rispetto ale novantaalledell’infanzia. Numeri mai vista prima. Basta vedere l’andamento degli ultimi anni per capire: nel 2012 il finanziamento era di 286. Nel 2017 di 500. Il governo Draghi nel 2021 lo ha portato a 556mentre nel 2022 è arrivato a 626