Tpi.it - Attrice interrogata in Turchia per “terrorismo”: aveva interpretato un’attivista curda in una serie tv

L’turca Melisa Sözen è stata fermata eper “propaganda terroristica” dalla dalla polizia di Istanbul, che l’ha poi rilasciata, dopo averil ruolo di una combattentein una popolaretelevisiva francese.L’artista trentanovenne, che è apparsa in sette episodi della terza stagione, uscita nel 2017, dellafrancese “Le Bureau des Légendes” ( in onda in Italia su Sky con il titolo “Sotto copertura”), è stata fermata ieri su richiesta della Procura generale di Istanbul che ha aperto un’indagine contro di lei per “propaganda di un’organizzazione terroristica”. La donna, secondo l’agenzia di stampa Dha e l’emittente televisiva Halk, era di ritorno dall’estero quando è stata fermata edalla polizia, che subito dopo l’ha rilasciata.NellaMelisa Sözen interpretava il ruolo di una combattenteche collaborava con i servizi segreti francesi del Dgse, specializzato nell’addestramento di agenti sotto copertura all’estero.