Attivo il 112 | numero unico per le emergenze

da oggi ileuropeo di emergenza 112 nei distretti telefonici di Rimini, Forlì e Cesena. "Con l’avvio della centrale NUE 112 - spiega il dottor Maurizio Menarini, direttore della centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna - verrà migliorata la rapidità di identificazione del luogo dell’evento in cui inviare i mezzi di soccorso, mantenendo operativa la risposta da parte degli infermieri della centrale di risposta Romagna che fornisce elevati standard per l’individuazione del più appropriato intervento di soccorso". Il NUE è ildi telefono che permette, componendo il 112, di richiedere l’intervento della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare. La sua introduzione, con tempi diversi sull’intero territorio nazionale, recepisce la direttiva dell’Unione europea finalizzata ad armonizzare i servizi di emergenza e a permettere a chiunque si trovi sul suolo europeo di effettuare chiamate di emergenza componendo undi telefono valido in tutti gli Stati membri.