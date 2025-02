Ilrestodelcarlino.it - Attivata la Ztl in corso Garibaldi. Le multe solo dal 15 febbraio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 23 gennaio sè partito in via sperimentale l’impiego di due varchi elettronici per il controllo degli accessi all’area pedonale ztl di. Il sistema, che diventerà pienamente operativo dal prossimo 15, prevede l’installazione di due telecamere: una in ingresso all’incrocio con piazza Petrucci (all’altezza della chiesa di san Filippo) e l’altra in uscita a quello con via Vescovado. La novità principale riguarda il controllo automatizzato degli accessi attraverso il sistema “Ceyeclops 3.0“, omologato dal Ministero delle Infrastrutture. Durante i periodi di attivazione della ztl, segnalati da pannelli luminosi con la scritta rossa “Z.T.L. attiva“, potranno transitarealcune categorie autorizzate, ovvero: forze dell’ordine, mezzi di soc, veicoli per la raccolta rifiuti e della vigilanza notturna.