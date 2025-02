Oasport.it - ATP Rotterdam, Medvedev fatica e ribalta Wawrinka, ok Tsitsipas, avanti Bellucci

Prima giornata di tabellone principale che è andata in archivio nell’ATP 500 di, sul veloce indoor olandese. Hanno debuttato alcuni grandi nomi e su tutti c’è stato l’esordio di Daniilche ha aperto la sessione serale con una battaglia incredibile contro Stan: il russo è riuscito a vincere in rimonta con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1 in due ore e mezza. Un primo set pieno di alti e bassi, con il numero 7 del mondo che era5-3, non ha sfruttato due set point e ha perso un tiebreak intensissimo. Poi il fisiologico calo dell’elvetico che ha subito il break a inizio secondo set e non è riuscito più a rientrare.che affronterà Mattia: il giocatore lombardo ha superato la wild card olandese classe 2007 Mees Rottgering con il punteggio di 6-3 6-2.