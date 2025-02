Atp Rotterdam Medvedev attacca il giudice | Non ci vedi hai problemi – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Daniilperde la testa. Ancora una volta. Il tennista russo, uscito contro pronostico al secondo turno degli Australian Open, ha battuto Stan Wawrinka nel suo esordio all’Atp 500 di. In un match in cui non sono mancate le polemiche, conche hato a più riprese ildi sedia. .