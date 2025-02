Oasport.it - ATP Dallas 2025, risultati 3 febbraio: ok Tiafoe ed Arnaldi, esce di scena Mannarino

Per il primo turno deiOpendi tennis, torneo di categoria ATP 500 scattato sul cemento indoor statunitense, si sono disputati i primi cinque incontri: in casa Italia si registra il successo di Matteo, che agli ottavi affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.L’azzurro Matteo, accreditato della testa di serie numero 8, elimina il qualificato statunitense Christopher Eubanks con lo score di 6-3 6-4, mentre l’iberico Alejandro Davidovich Fokina regola un altro qualificato statunitense, Brandon Holt, con il punteggio di 6-1 7-5.Negli altri match odierni l’australiano Rinky Hijikata supera il transalpino Adrianper 7-5 6-3, mentre il derby statunitense premia il qualificato Ethan Quinn, che elimina la wild card Trevor Svajda per 6-4 6-2, infine il numero 5 del seeding, lo statunitense Frances, piega il nipponico Taro Daniel per 6-1 3-6 6-4.