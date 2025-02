Atletica Kelly Doualla torna in pista nei 60 ad Ancona nel week end Diretta su Sportface TV

Leggi su Sportface.it

Classe 2009, nessuna europea under 18 veloce come lei nei 60.fa venir voglia di dire il più classico dei ‘segnatevi il nome’, ma la sensazione è che non sia già più una sorpresa. Non lo è certo per il pubblico di, che nelend vedrà all’opera la 15enne azzurra ai Campionati Italiani Allievi Indoor nella cornice del PalaCasali, dove in ccasione del Memorial Giovanniniha stampato un incredibile 7.23, a soli cinque centesimi dalla migliore prestazione mondiale U18 della statunitense Shawnti Jackson (7.18). Solamente Zaynab Dosso 7.02 nel 2024, Marisa Masullo 7.19 nel 1983 e Manuela Levorato 7.20 nel 1999 hanno corso più veloce dell’atleta della Cus Pro Patria Milano nella storia dell’italiana sulla distanza. Ora, dopo il record italiano U20, c’è un nuovo appuntamento adcon l’obiettivo dei tricolori under 18 e sarà possibile seguire uno degli astri nascenti dell’azzurra suItaliana TV, disponibile sull’appTV.