Atletica Kelly Doualla torna in gara | grande firma ai Campionati Allievi I giovani azzurri da osservare

sarà la più attesa aiItaliani Indoor riservati agliche si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 7-8 febbraio. Uno dei migliori talenti del panorama tricolore si cimenterà sui 60 metri dopo aver corso un superlativo 7.23 proprio nel capoluogo marchigiano in occasione del Memorial Giovannini.Dopo aver siglato il record europeo under 18 e il record italiano under 20, la 15enne lombarda cercherà di illuminare nuovamente la scena e sul rettilineo sarà affiancata da Margherita Castellani (argento europeo di categoria sui 200), Carlotta Suppini, Benedetta Dambruoso, Viola Canovi. Alessia Succo sarà lafavorita dei 60 ostacoli dopo aver siglato la miglior prestazione italiana tra le minorenni (8.19). Altri nomi di rilievo nel settore femminile sono quelli di Laura Frattaroli (400 metri), Caterina Caligiana e Diletta Ballerini (800 e 1500 metri).