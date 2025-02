Bergamonews.it - Atletica, il bergamasco Antonino Lollo campione d’Italia di maratona SM35

si è laureatonella categoria Senior Master 35 al campionato di italiano diche si è svolto domenica 2 febbraio a San Felice Circeo (in provincia di Latina), allaMaga Circe.Il poliziotto messinese, da anni a Bergamo dove vive e dove ha famiglia, precisamente in Val Seriana, ha raggiunto il quarto posto assoluto tra gli italiani, ottavo nella generale, ma è risultato il migliore nella categoria dai 35 anni in su.Il classe 1990 era alla prima partecipazione nella categoria, ma non è certo la prima volta in cui si mette al collo la medaglia dinazionale.Nel 2021 infatti era stato primo italiano assoluto, soltanto sei anni dopo aver iniziato a correre a livello agonistico.