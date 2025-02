Atletica | Furlani show a Ostrava nel peso trionfa Weir

Leggi su Sportface.it

Mattiafa il proprio debutto stagionale nel lungo,ndo al meeting di. Il bronzo olimpico a Parigi 2024 è autore di un salto da 8,23, che lo porta a eguagliare la migliore prestazione dell’anno dello svedese Montler. L’azzurro delle Fiamme Oro massimizza il risultato sotto le nuove regole tecniche, che impongono una rincorsa di diciotto passi più preavvio, ovvero due in più rispetto al passato. Il miglior salto è il quinto, che lo porta in testa alla classifica dopo aver ottenuto un 8,00 nel turno precedente. I tre salti iniziali, nulli, sono bastati al 19enne tricolore per riuscire a prendere le misure e ottenere il miglior esordio in carriera. Completano il podio Bozhidar Saraboyukov in 8,12 e Thobias Montler in 8.01.si avvicina già alle migliori prestazioni dell’anno passato: l’8.