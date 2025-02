Oasport.it - Atletica, Furlani e Weir vincono nel World Indoor Tour con il mondiale stagionale. Tecuceanu in luce, Fabbri fatica

L’Italia ha festeggiato due belle vittorie nella quarta tappa del(livello gol, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto) andata in scena oggi pomeriggio a Ostrava (Cechia). Mattiasi è imposto nel salto in lungo con un balzo da 8.23 metri, firmato al quinto tentativo e con la nuova rincorsa da 18 passi. Zaneha fatto la differenza nel getto del peso con una spallata da 21.39 alla quarta prova, in una gara dove l’atteso Leonardonon è andato oltre la quinta piazza (20.65 e quattro nulli).Entrambi i successi italiani sono stati accompagnati dalla miglior prestazione. Catalinha offerto una prestazione interessante sugli 800 metri, chiudendo al secondo posto con il tempo di 1:45.35 (secondo crono della sua carriera, a trentacinque centesimi dal già suo record italiano).