Atletica Casoni fa il bis negli 800

Campionati italiani giovanili d’leggera di Ancona nel segno di Alessandro, il mezzofondista della Corradini allenato da Emilio Benati che, dopo aver vinto con facilità la gara dei 1.500, si è imposto nella più complicata finale degli 800. Con questi due risultati la Corradini Rubiera è settima in Italia nella classifica junior maschile indoor.ha dimostrato di essere sempre dentro la gara ed ha confermato le sue doti tattiche, oltre che ovviamente quelle fisiche: ha lasciato che gli avversari imponessero il loro ritmo, per poi regolarli nel rettilineo finale con un ottimo 1’51’’76, suo nuovo record indoor, per un ragazzo che è al primo anno da junior. Alle sue spalle, Francesco De Santis in 1’51’’88; 25° Giovanni Bresolin (Corradini) in 2’03’’04. Un’altra eccellente prestazione è il quarto posto ottenuto dalla staffetta junior maschile dell’Reggio 4 x 1 giro che ha chiuso la gara in 1’31’’10, schierando Francesco Bigi, Ivan De Pietri, Christophe Assohoun Iemmi e Francesco Stradi.