Ilrestodelcarlino.it - Ateneo privato, altolà dei medici: "Non è così che si risolvono i problemi della nostra sanità"

"La Regione assume liberamente, e legittimamente, le decisioni che ritiene più opportune. Ma, a mio avviso, il via libera all’attivazione di corsi dina a Fano e Ascoli, e uno di Odontoiatria a Macerata, da parte di una università privata, non aiuta ad affrontare e risolvere i". Romano Mari, presidente dell’Ordine deiprovincia di Macerata, nel riconoscere ad ognuno il proprio ruolo (Regione e Ministero, a cui spetta l’ultima parola), esprime tutte le sue perplessità rispetto ad una operazione su cui sono già piovute tante critiche. Dottor Mari, siete stati coinvolti in questa decisione? "Direi che siamo stati toccati, o meglio, sfiorati. Ma in questo, come in altri casi, visto che quanto accade nelle Marche si verifica anche in altre realtà e da parte non solo di una, ma di più università private, diversi Ordini deihanno fatto una serie di osservazioni che portano ad un giudizio negativo".