Atenei, direttori generali più cari. Per Pisano (Unife) ipotesi aumento da 147mila a 155.861 euro annui

Per il momento è solo teorico, perché manca ancora il via libera del Mef. Tuttavia, la direzione – sancita dalla firma del decreto da parte del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – sembra presa: i compensi già ragguardevoli deidelle università italiane, subiranno un incremento di circa il 6%. A renderlo noto è il quotidiano economico il Sole 24 Ore: l’impatto di questi aumenti peserà oltre 800milasu base annua al sistema universitario. Il direttore generale di, in virtù del ritocco, percepirà vedrà l’emolumento salire da 147 milaa 155.861,47. L’lordo annuo è di 8.661,47. A Bologna, direttore generale di Unibo passerà dal percepire gli attuali 179.334,94a 190.150,93 su base annua, con un incremento lordo annuo di quasi undicimila