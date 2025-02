Bergamonews.it - Atalanta, l’inseguimento dell’obiettivo Coppa Italia passa dal Bologna di Italiano

Bergamo. “Laè sempre un obiettivo da inseguire”. Fino all’anno scorso era lecito credere che fosse anche quello più alla portata dell’, poi Anfield, Marsiglia e Dublino hanno un po’ ribaltato la storia. Resta il fatto che quel pallino di riuscire a conquistare lanazionale che manca dal 1963 resta qualcosa a cui la Dea punta, inevitabilmente, per affermarsi anche all’interno dei propri confini. A maggior ragione dopo le tre finali perse nell’era Gasperini.Il primo ostacolo, si fa per dire, è stato il Cesena agli ottavi, liquidato in un set (6-1), mentre ai quarti tocca al, primo vero test probante, che nella serata di martedì 4 febbraio (calcio d’inizio alle 21) sarà di scena al Gewiss Stadium alla ricerca del colpaccio – che peraltro il suo allenatore Vincenzono ha già fatto, ma ci arriveremo dopo.