Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera Coppa Italia LIVE 0-0: Zelezny salva su Armstrong

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per i quarti di andata della2024/25Latorna in campo dopo la sconfitta con il Monza in campionato. Bianconeri di scena in casa dell’per l’andata dei quarti dintusnews24 vi racconta il match0-0: sintesi e moviola1? Iniziato il quarto di andata di3? Boufandar libera il mancino dalla distanza, palla che finisce sopra la traversa6? Risponde Lonardo che calcia verso la porta, c’è deviazione di un avversario e quindi calcio d’angolo7? Reattivo! Il portiere dice no al tentativo sul primo palo di, allontanando il pericoloMigliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino: Zanchi, Simonetto, Tavanti, Baldo,, Bonsignori Goggi, Arrigoni, Ramaj, Idele, Manzoni, Lonardo.