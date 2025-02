Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera Coppa Italia 1-1 (3-5 d.c.r.): i nerazzurri sbagliano dal dischetto, Vacca no. Bianconeri in semifinale

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per i quarti della2024/25Latorna in campo dopo la sconfitta con il Monza in campionato.di scena in casa dell’, dove passano per 5-3 ai calci di rigore conquistandosi l’accesso alle semifinali dintusnews24 vi ha raccontato il match live.1-1 (3-5 d.c.r): sintesi e moviolaSEQUENZA RIGORI: Simonetto (Gol); Lopez (Gol); Bonanomi (Alto); Biliboc (Gol); Lonardo (Parato); Pagnucco (Gol); Armstrong (Gol);(Gol).1? Iniziato il quarto di andata di3? Boufandar libera il mancino dalla distanza, palla che finisce sopra la traversa6? Risponde Lonardo che calcia verso la porta, c’è deviazione di un avversario e quindi calcio d’angolo7? Reattivo Zelezny! Il portiere dice no al tentativo sul primo palo di Armstrong, allontanando il pericolo9? Occasione! Si accentra Finocchiaro in area, destro su cui trova la risposta di Zanchi a mettere in angolo12? Primo giallo del match per Idele, autore del fallo16? Conclusione di Lonardo smorzata da due difensori, blocca poi Zelezny senza troppi problemi18? Rischia la! Flipper clamoroso nell’area bianconera, poi la difesa riesce a murare la conclusione di Lonardo20? Schema dell’da calcio d’angolo: rasoterra per Simonetto e conclusione dal limite, mura ancora la difesa22? Si accentra Biloboc dal lato destro e va verso la porta, nessun problema per Zanchi nel bloccare la conclusione26? Ammonito Nisci che ferma fallosamente un contropiede atalantino28? Ammonito anche Savio per un’entrata irregolare32? Contropiede veloce della, palla che arriva sulla destra per Biliboc.