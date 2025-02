Sololaroma.it - Atalanta-Bologna Streaming Gratis: dove vedere la Coppa Italia in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Con il posticipo di ieri fra Cagliari e Lazio, che si è concluso con il risultato di 1-2, si è chiusa la 23° giornata di Serie A. I riflettori si spostano ora sulla, competizione che sta entrando sempre di più nel suo vivo. Siamo arrivati, infatti, ai quarti di finale, con le migliori 8 che si affronteranno per avvicinarsi sempre di più alla conquista del trofeo. Ad aprire le danze di questa fase saranno due delle possibili outsider del tabellone. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo oggi 4 febbraio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium. Una sfida estremamente delicata, tra due squadre che stanno disputando una stagione di alto profilo.L’andamento diArchiviato il pareggio per 1-1 con il Torino, l’desidera onorare al massimo l’impegno in