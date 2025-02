Sport.quotidiano.net - Atalanta Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

, 4 febbraio 2025 – L’etichetta non deve ingannare: c’è scritto ‘Coppa Italia’, ma la materia dentro è la stessa di cui è fatta la Champions. E al Gewiss Stadium servirà unda Champions. A Bergamo come a Lisbona: senza pasteis de nata, ma con la stessa fame. “La posta in palio è altissima, il tempo per preparare questa partita quasi nullo: dovremo andare in campo con tanto furore”. Sulle difficoltà di questo quarto di finale, in effetti, Vincenzo Italiano ha poco da romanzare: “La forza dell’ormai la conoscono anche i muri. Parliamo di una squadra tra le migliori del continente, vincitrice dell’ultima Europa League. Una squadra che una settimana fa ha pareggiato a Barcellona. A Bergamo fanno a fettine tutti”. Mercato, ufficiale Calabria al. Posch all’e Iling torna in Inghilterra In realtà, da un po’ i soldati di Gasperini hanno i coltelli meno affilati e nelle ultime tre sfide di campionato al Gewiss Stadium non hanno mai vinto: una sconfitta (Napoli) e due pari, con Juventus e sabato con il Torino.