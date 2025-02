Sololaroma.it - Atalanta-Bologna 0-1, Castro decisivo: Italiano in semifinale di Coppa Italia

Leggi su Sololaroma.it

La Serie A è passata momentaneamente in archivio, lasciando spazio alla due giorni di. La competizione tricolore sta entrando, infatti, sempre di più nel suo vivo, con le migliori 8 che si affrontano per avvicinarsi al traguardo finale. Il tabellone dei quarti si è aperto con una vera e propria sorpresa, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena inattesi. Ilha infatti battuto l’1-0 ed ha staccato il pass per la, grazie ad una prova di carattere ed orgoglio.Primo tempo equilibrato, con la Dea che controlla il palleggio ed i felsinei abili a chiudere in pressione alta sul portatore di palla. Nella ripresa il copione non cambia, fino all’80’. Dopo una serie di occasioni per ambo le compagini, a sbloccare il risultato è Santiago, che colpisce di testa sull’invitante calcio di punizione di Charalampos Lykogiannis.