Asymmetric couture | la rivoluzione del design che cambia il fashion system

Leggi su .com

Life&People.it Perfezione? Addio! Il caos diventa. Le tendenze asimmetriche hanno riscritto le regole del gioco e l’imperfezione è la nuova ossessione della moda. Se fino a ieri misuravamo al millimetro l’altezza dei nostri orli, oggi celebriamo il lusso del meravigliosamente storto. L’asimmetria non è più quella cosa che faceva impazzire quando la giacca pendeva da un lato, è diventata il nuovo mantra delle passerelle, il grido di battaglia deirebel, la firma deier più audaci. Da Parigi a Tokyo, le collezioni del nuovo anno hanno mandato in pensione la noiosa simmetria per abbracciare un nuovo codice estetico: il perfectly imperfect. E indovinate un po’? Le influencer non stanno più nella pelle per questache ha trasformato ogni difetto in uno statement di stile.