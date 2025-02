Padovaoggi.it - Assindustria Sport, dai campionati italiani indoor juniores le prime medaglie tricolori

Leggi su Padovaoggi.it

del 2025 per. In un weekend denso di soddisfazioni per la società gialloblù, la copertina spetta per forza di cose a quanto successo ad Ancona, sede deie Promesse.Sul gradino più alto del podio salgono gli.