Lanazione.it - Asl chiede vecchi ticket, boom di reclami e proteste: “È un errore, io esente”

Empoli, 4 febbraio 2025 – Oltre due ore e mezzo di fila per dimostrare che quella richiesta di pagamento era assolutamente illegittima. Come la signora Rossana Dini, in tanti lunedì scorso si sono presentati allo sportello Asl in via dei Cappuccini con la lettera di “avviso bonario“ inviata dall’Asl Toscana centro con oggetto: mancato pagamento prestazione erogata non pagata - anno 2020. “La lettera era intestata a mio marito – spiega la signora – l’importo richiesto era di 38 euro. Nella lettera non era specificata la prestazione per la quale gli contestavano il mancato pagamento. C’era soltanto la data nella quale era stata erogata. Per fortuna mio marito, che ha una buona memoria, è riuscito a ricordare ciò che cinque anni fa in quella data aveva fatto, ovvero una visita cardiologica di cui aveva conservato la documentazione.