Internews24.com - Asensio Inter, clamoroso retroscena: proposto a gennaio, cosa ha bloccato la trattativa

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lo spagnolo è statoha giocato a sfavore dellacon i nerazzurriha rappresentato una possibilità per il calciomercato, ildi Mediaset sullo spagnolo ex Real Madrid.MANCATI MOVIMENTI – «I dati, i numeri, sono chiari: Taremi non ha sinora reso come si sperava al momento del suo arrivo e giunti a febbraio i soli tre gol realizzati sono più di una mezza sentenza. Correa, dopo il cameo novembrino a Verona, è sparito, nuovamente vittima dei suoi cronici infortuni. Arnautovic è un uomo spogliatoio, amato da tutti i compagni, ma quando utilizzato, fisicamente e tecnicamente, ultimamente non è stato all’altezza di quanto richiesto a un attaccante di una squadra di vertice».– «Si poteva quindi fare di più? Anzi, si doveva fare di più? La risposta dei tifosi nerazzurri è affermativa, perentoria.