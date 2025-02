Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 3 Febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 il finale de Il Conte di Montecristo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Avengers: Endgame incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Nove Comedy Club raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Drive Angry fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 A Lonely Place to Die è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco è seguito da .