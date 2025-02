361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 3 febbraio 2024

Leggi su 361magazine.com

Chiude al meglio la serie RaiNella serata di ieri, lunedì 32025, su Rai1 il finale de Il Conte di Montecristo coinvolto 5.304.000 spettatori pari al 28.9% di share.Alle spalle, in onda su Canale5 Grande Fratello non va oltre 2.062.000 spettatori con uno share del 16%.Su Rai2 la replica di Boss in Incognito si ferma 860.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Avengers: Endgame ottiene 1.298.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose registra789.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 653.000 spettatori (4.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 749.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 505.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Nove Comedy Club raduna 432.000 spettatori (2.2%)L'articolotv, idel 3proviene da 361 Magazine.