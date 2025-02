Dilei.it - Ascolti tv del 3 febbraio, Il Conte di Montecristo, ultimo scontro col Grande Fratello

Siamo giunti alla resa finale. Lunedì 3, per l’ultima volta, Ildisu Rai 1 si è scontrato in prima serata col, su Canale 5, che puntata dopo puntata è sempre stato battuto neglitv.Su Rai 1 si è conclusa la serie disuccesso, Ildi, non senza polemiche, visto che il finale non è aderente al romanzo di Alexandre Dumas. E molti telespettatori hanno protestato per la banalità della soluzione trovata nella fiction.Intanto, su Canale 5 è andato in onda il, condotto da Alfonso Signorini, che negli ultimi appuntamenti ha perso un po’ di pubblico, non il lunedì sera ma anche il giovedì.Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Massimo Giletti che ha presentato una nuova puntata de Lo stato delle cose con due importanti interviste: quella al magistrato Antonio Di Pietro sull’indagine a carico della premier Giorgia Meloni, e altri esponenti del governo, per la liberazione del generale libico Almasri e sulloin corso tra magistratura e governo; e quella con il giornalista Michele Santoro sui molti e importanti temi che il nostro Paese deve affrontare.