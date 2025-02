Digital-news.it - Ascolti 23a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Tre match sopra il milione

La ventitreesimasupera i 5,8 milioni di ascoltatori (5.837.583). Il buon risultato di ascolto si deve in buona parte ai 3che hanno realizzato un’audience media superiore al: i due bigdiRoma-Napoli con 1,4 milioni di ascoltatori, il Derby di Milano che sfiora 1,3 milioni di spettatori e Juventus-Empoli che nell’ora di pranzo sorpassa il.Nelladi giovedì 6 Febbraio alle 20.45 ci sarà il recupero di Fiorentina-Inter dal sedicesimo minuto, per chiudere la 14esimadi andata e che potrebbe significare l’aggancio in testa alla classifica per la formazione neroazzurra. Il prossimo turno si aprirà venerdì 7 febbraio con la Juventus che fa visita al Como e proseguirà sabato alle 18.00 con il Milan ospite dell’Empoli. Nella serata di domenica il Napoli capolista sfida l’Udinese mentre il posticipo di lunedì chiude il turno con il remake della partita di giovedì a campi invertiti Inter-Fiorentina alle 20.