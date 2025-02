Cinemaserietv.it - Ascoltate Demoni, il brano di Emis Killa ritirato da Sanremo 2025: “Baci di fentanyl”

Nella giornata di oggiha rilasciato, la canzone d’amore e veleno che avrebbe dovuto presentare a, salvo poi decidere di ritirarsi per problemi giudiziari insorti negli ultimi giorni. Scritto dacon Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abbate,racconta una storia d’amore intensa e tossica tra due amanti che sono “come due angeli nell’Ade”, una storia che si consuma tra, eccessi e poche speranze. Con una frase che suona un po’ profetica: “E sarà come se non fossimo mai stati qui”Di seguito il testo diSiamo soli come il mare, come angeli nell’AdeCome fossimo due strade che non si sono incrociateStiamo in giro a fare festa se iin testa non ci fanno dormireCi vediamo, ma in segreto come i narcos di CaliNon ciamo nel letto, ma nel retro dei localiTra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentireSì, sembro pazzo, lo soE forse a volte lo sonoMa sei la fine del mondoE per la fine del mondo io mi mett?rò comodoSì, sono pazzo, lo soAndrò all’inferno da soloE sono fuori di me, ma ancora fatto di teSotto una pioggia di molotovTanto già so ch? finirà così, c’est la vieFammi fuori, cosa ci vuole?Stiamo qui, vis à vis, a dirci certe coseMa so che non esiste un piano BAndrò all’inferno, c’est la vieE sembriamo due randagi, litighiamo da ubriachiLo facciamo sui binari, tra i vagoni abbandonatiE mi fotti la testa, sei l’ecstasy e il mescal che non fanno dormireSul red carpet di vetri e il volume illegaleCi scambiamo i bicchieri, ci leggiamo il labialePoi facciamo una scommessa e, se vinco, tu resta a festeggiare la fineSì, sembro pazzo, lo soE forse a volte lo sonoMa sei la fine del mondoE per la fine del mondo io mi metterò comodoSì, sono pazzo, lo soAndrò all’inferno da soloE sono fuori di me, ma ancora fatto di teSotto una pioggia di molotovTanto già so che finirà così, c’est la vieFammi fuori, cosa ci vuole?Stiamo qui, vis à vis, a dirci certe coseMa so che non esiste un piano BAndrò all’inferno, c’est la vieche sanno diParole dette di getto che restano dentroCome cento proiettiliResta una sagoma a gesso per l’anima e poiTorniamo a letto coiQuello che hai fatto stanotte non dirlo a nessunoSalutiamoci al buioE sarà come non fossimo mai stati quiTanto già so che finirà cosìNon dirlo a nessunoTorniamo a letto coiE sarà come non fossimo mai stati quiNei giorni scorsiha deciso di ritirarsi daper problemi giudiziari, ma nei giorni successivi ha ammesso che sarebbe stato felice di partecipare.