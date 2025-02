Ilgiorno.it - Ascensori rotti. "Noi, prigionieri in casa"

Case popolari in via Volta e via Travaglia. Entrambe le realtà con problemi agli, riscaldamento e muffa. In via Travaglia inabili e anziani lottano quotidianamente per gli: alcuni sonoinda settimane. In via Volta oltre aglicombattono con topi e stalattiti. Un viaggio nelle case Aler che lascia l’amaro in bocca per la situazione in cui vivono i residenti. Certamente i vandalismi sono un problema un po’ ovunque, soprattutto nelle case popolari, ma in certi casi è evidente che qualcosa non va nella gestione. "Abbiamo mandato diverse mail e segnalazioni ma senza risposte. Mia madre è cardiopatica e da tre mesi non esce diperché vive al quarto piano e senza ascensore. Ho dato la pratica a un avvocato e manderemo una diffida - racconta Cristina Vitucci a nome di diversi inquilini di via Travaglia stanchi della situazione di disagio -.