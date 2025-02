Arriva la polizia in cerca dei ladri trovano una donna mummificata sul suo letto | denunciato il figlio infermiere per truffa

Leggi su Open.online

Le sue urla poco prima delle 14 avevano insospettito i vicini di casa, che avevano chiamato latemendo la presenza di. Quando però gli agenti sonoti a casa dell’57enne di Comiso, nel Ragusano, l’uomo ha negato che fosse in corso un furto. Ai poliziotti però è bastato entrare in casa e fare un sopralluogo fino alla camera padronale per scoprire che sulc’era unaanziana, ormai morta da parecchio tempo. Il corpo mummificato trovato nel suodallaera della madre dell’. Si chiamava Maria Melilli, aveva 95 anni, ma nessuno aveva mai saputo della sua morte. Ilfino all’ultimo aveva raccontato ai vicini che sua madre era stata portata in una struttura di assistenza per anziani. Lain realtà era morta da marzo 2023, secondo il medico legale per cause naturali.