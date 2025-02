Ilrestodelcarlino.it - Arrestato a 16 anni per rapina e un altro denunciato per spaccio a Ferrara

, 4 febbraio 2025 – Una doppia operazione che ha visto coinvolti due giovani. I fatti sono avvenuti nel corso dei giorni scorsi, con il pronto intervento dei carabinieri. Nel dettaglio il primo è successo nella tarda mattinata del 30 gennaio scorso. Un sedicenne è entrato in un negozio situato in via Darsena, dopo aver girato tra gli scaffali, come un normale cliente, il giovane si è appropriato di una tronchesina in vendita e ha utilizzato l’attrezzo per forzare i dispositivi antitaccheggio rubando due orologi in esposizione. L’azione del ragazzo non è però passata inosservata. Un dipendente dell’esercizio commerciale, infatti, ha notato i movimenti sospetti del giovane cliente raggiungendolo. Il sedicenne, vistosi scoperto, cercando di scappare si è avventato sul dipendente aggredendolo a morsi e spintonandolo con violenza.