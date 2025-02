Secoloditalia.it - Arrestata di nuovo la borseggiatrice Jennifer. Aveva promesso: “Rubare è il mio mestiere, lo farò sempre” (video)

ancora una volta, come da promessa: ha proseguito nella sua attività died è finita in manette, per poco, visto che come in passato tra una gravidanza e l’altroSujlic, 20 anni, vienerilasciata e torna a. Due giorni fa, insieme a una connazionale bosniaca di 24 anni,appena derubato una coppia di turisti giapponesi in zona stazione Centrale, a Milano e la polizia è riuscita ad acciuffarla.inoltre non ha rispettato il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni dal Comune di Milano.A febbraio 2023 era diventato virale sui social unripreso con i cellulari davanti alla stazione Centrale di Milano in cuidichiarava: «è il nostro lavoro. L’abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi». L’accusa per le due giovani donne, residenti al campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate, è di furto aggravato in concorso.