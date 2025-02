Oasport.it - Arnaldi, prossimo turno non impossibile a Dallas. Occasione per scalare il ranking

Si è aperto, tra la serata e la scorsa notte italiana, il torneo ATP 500 di, che ha visto protagonista Matteo, il quale, sul cemento indoor statunitense, si è qualificato agli ottavi di finale, nei quali affronterà l’iberico Alejandro Davidovich Fokina.L’azzurro e lo spagnolo si sono sfidati soltanto una volta in precedenza sul circuito maggiore: nella scorsa stagione, negli ottavi del Masters 1000 del Canada,ha usufruito del ritiro dello spagnolo, giunto nel terzo set, quando il tennista italiano era in vantaggio per 4-6 7-6 (5) 3-0.Il confronto, inoltre, metterà in palio anche altri 50 punti per ilATP:, che nell’aggiornamento rilasciato ieri delATP si trovava al 39° posto a quota 1265, con la vittoria al primosi è issato a quota 1305, rimanendo 39°, ma vincendo con lo spagnolo andrebbe a quota 1355, portandosi al 37° posto virtuale.