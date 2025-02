Formiche.net - Armi laser, gli Stati Uniti testano il sistema Helios e abbattono un drone. I dettagli

Intercettare qualsiasi bersaglio in arrivo, alla velocità della luce, senza il rischio di finire le munizioni e a un costo unitario irrisorio. Questa è la promessa dellea energia diretta, altrimenti note come. La Marina degliha annunciato, con tanto di prove video, di aver testato con successo il(High energywith integrated optical-dazzler and surveillance) a bordo del cacciatorpediniere Uss Preble. Durante il test, condotto in un momento imprecisato del 2024,è riuscito a neutralizzare unche volava a poca distanza dalla nave concentrando su di esso un fascio di fotoni da 60 kw. Il, rende noto il Pentagono, è capace di operare anche a una potenza di 120 kw, con l’obiettivo di renderlo ancora più potente per renderlo efficace contro altri tipi di minacce, come imbarcazioni e missili.