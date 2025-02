Ilrestodelcarlino.it - Arianna Rondoni conquista la finale nel salto in lungo

Entra nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera e l’Endas Cesena, con le sue promettenti giovani leve, è stata fin da subito protagonista. Lo scorso fine settimana infatti si sono svolti i campionati italiani ‘Junior’ e ‘Promesse’ ad Ancona, che hanno visto in pista quattro talenti che stanno maturando all’ombra della Rocca Malatestiana, per di più in un contesto attuale certamente non semplice, visto che l’indisponibilità della pista di atletica sotto restyling, costringe gli endassini a spostarsi in altre strutture romagnole per allenarsi, con un significativo dispendio di tempo e di energie. Che però non ha minato il morale e l’entusiasmo degli aspiranti campioni, che continuano a lavorare sodo inseguendo i loro traguardi. Traguardi che questa volta per alcuni di loro sono stati solo sfiorati.