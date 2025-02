Iltempo.it - Aria di caccia all'ebreo a Roma, Noemi Di Segni: "Abbiamo paura"

È allarme antisemitismo. Gli episodi si moltiplicano. Aun egiziano ha aggredito, nella centralissima via Nazionale, un minorenneche portava la kippah e camminava insieme a sua madre. È intervenuta una commerciante, e per fortuna oltre a un ceffone sulla testa e tantanon ci sono state conseguenze peggiori. Il gesto è in sé gravissimo, e non è così isolato: accaduto lo scorso 29 gennaio, è emerso solo ieri. Si denuncia poco. Si vive nel terrore che ai cani sciolti possano aggiungersi gruppi organizzati. E che l'emulazione arrivi dove non giunge la premeditazione: un gesto violento, quello dell'egiziano – riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza stradale e arrestato ieri dalla Squadra mobile della Questura di– che se non è il primo, rischia di non rimanere l'ultimo.