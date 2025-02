Lanazione.it - Argentario, bomba trovata in un giardino

Leggi su Lanazione.it

Monte, 4 febbraio 2025 – Un ordigno bellico ritrovato sopra Cala Grande: domani sarà rimosso e sarà fatto brillare. E verrà evacuata una parte della Panoramica. Una, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata riin una proprietà privata durante alcuni lavori in un terreno che fa parte di una delle ville che si trovano appunto sopra Cala Grande. Sarà rimosso dagli artificieri del Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e fatto brillare nella cava di Marsiliana, nel comune di Manciano. Le operazioni sono previste a partire dalle 8 di domani: laverrà trasportata fino alla cava di Marsiliana con un autocarro militare, seguito dai mezzi di soccorso e scortato da mezzi delle Forze di polizia. Il trasporto potrà avvenire senza chiudere strade e accessi, se non nei punti più stretti del tracciato, e potrebbero essere attivati blocchi del traffico in prossimità di accessi ed incroci.