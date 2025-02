Lortica.it - Arezzo, scoperti lavoratori in nero nascosti in bagno: azienda sospesa e maxi multa

Durante un controllo in un'della provincia di, gli ispettori del lavoro hanno scoperto cinqueinnei bagni. L'ispezione, effettuata nei giorni scorsi, ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto il numero diirregolari superava la soglia del 10% dell'organico, composto da circa 20 dipendenti.Oltre al blocco dell'attività, l'è stata sanzionata con multe per oltre 15.000 euro.