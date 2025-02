Milanotoday.it - Apre Ayo Tacos di Steven Basalari: ecco dove e come avere un tacos gratis

L'imprenditore lombardo, 33 anni, noto per le sue attività nel settore delle discoteche e della ristorazione, aprirà un nuovo locale, Ayo, in viale Col di Lana 5, a due passi dalla Bocconi, nella zona dei Navigli.L'inaugurazione è prevista per venerdì 7 febbraio, dalle.