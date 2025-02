Appartamento in fiamme | muore intrappolata dentro

Leggi su Ilfaroonline.it

Oriolo Romano 4 febbraio 2025 – Questa notte dalle ore 22.30 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per incendioad Oriolo Romano. A bruciare era un’posto al primo piano di una palazzina in via della Stazione. All’arrivo i Vigli del fuoco si sono trovati di fronte l’completamente avvolto dalle.Si è reso necessario l’ausilio di altre squadre Vvf. Sono giunte dai vicini distaccamenti di Civita Castellana, Viterbo con Autoscala e Autobotte e Tarquinia. La rapidità delle operazioni ha fatto si che l’intera palazzina non venisse coinvolta. Purtroppo la donna residente nella struttura interessata è deceduta, non è riuscita a lasciare la propria casa. Sul posto per gli accertamenti del caso i Carabinieri e il personale sanitario del centodiciotto.