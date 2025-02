Laspunta.it - Apertura del punto nascite a Velletri, la protesta dei Sindaci di Anzio e Nettuno “Una beffa per i cittadini”

Leggi su Laspunta.it

L’inaugurazione delnascita all’ospedale di, prevista per il 7 febbraio alla presenza del Presidente della Regione, Rocca e l’assessore al bilancio Righini, sta suscitando polemiche, soprattutto adche si sentono presi in giro da questa iniziativa che più che voluta dalla Asl, è stata imposta dalla politica.Un servizio che adnon c’è, pur avendo il reparto attrezzato e che ha visto la raccolta di 5000 firme da parte dei. In piena campagna elettorale un ordine del giorno sulla ridelall’Ospedale Riuniti è stato votato all’uninaimità dal consiglio regionale, che ora fa finta di nulla.Nonostante la bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla Asl Rm6 in questi giorni, ieri la Asl ha diramato una nota che conferma l’deldi