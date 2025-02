Dayitalianews.com - Aosta, medico usa la tac dell’ospedale per salvare la sua gatta: “Pronto a risarcire”

Sono in corso accertamenti dell’Usl. Ilè responsabile di Radiologia e neuroradiologia interventisticaLa sua, Athena, aveva avuto un incidente: era caduta dal tetto del condominio di sei piani e, il suo padrone, ha tentato qualsiasi cosa per salvarla. Ha sottoposta laa una Tac e poi a un drenaggio nell’ospedale regionale Parini di, dove è responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica. Sul caso, però, l’azienda Usl della Valle d’ha avviato accertamenti interni e ilha risposto con una lettera, dicendosi disposto a, anche l’eventuale danno economico causato. La lettera: “Ho agito in un momento in cui le tre tac non erano in servizio, dopo le 20, senza pazienti e senza timbrare”“Di professione – scrive il– faccio il radiologo interventista e sapevo di poterlasolo con un intervento tempestivo.