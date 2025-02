Lanazione.it - Anziani soli e poveri: "È emergenza sociale. Ci chiedono aiuto per arrivare a fine mese"

Marino, nome di fantasia, ha bussato agli sportelli della Uil per chiedere assistenza e conforto. Tra rincari tariffari e inflazione non sa comecon quella miseria di pensione, dopo una vita di duro lavoro. Marino infatti si trova a far fronte alle necessità del quotidiano, come analisi e visite, spostamenti per cure e acquisti di sostentamento, con poco più di 500 euro dell’accompagnamento e l’esiguo assegno pensionistico percepito dalla moglie. Le spese di cui ci ha parlato sono 300 euro di affitto e 500 euro circa per le medicine. Una situazione senza dubbio al limite della sostenibilità, alla luce di un costante aumento delle bollette. "La storia di questo anziano ma ne potremmo trovare altre decine, - racconta Elisa Leonardi, segretaria della Uil pensionati Umbria – diventa emblematica di fronte ad una questione emergenziale.