Anziani imbavagliati e picchiati a Riccione, dopo 12 anni il Dna incastra uno dei rapinatori

, 4 febbraio 2025 – La giustizia prima obussa sempre alla porta. Lo sa bene il presunto autore di una rapina consumata nel luglio del 2012 aai ddi una coppia di, che furono sequestrati nella loro casa, legati,e infine derubati. A distanza di 12, grazie all’analisi del Dna, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno ad un 38enne di Reggio Calabria, sospettato di aver preso parte al colpo che aveva fruttato 15mila euro in gioielli e preziosi.oltre un decennio, per l’esattezza nell’estate del 2024, il materiale biologico custodito nelle banche dati delle forze dell’ordine – isolato dai Ris di Parma su una delle fascette da elettricista usate per immobilizzare la coppia di pensionati – ha restituito un ‘match’, dando finalmente un volto ed un nome al soggetto ignoto di sesso maschile a cui apparteneva la traccia genetica.